Officiel: le Bayern Munich s’offre le remplaçant de Manuel Neuer

Dans un communiqué publié ce jeudi soir, le Bayern Munich a annoncé le recrutement du portier suisse Yann Sommer, en provenance du Borussia Mönchengladbach.

Il y a quelques semaines, Manuel Neuer annonçait sa fin de saison, après s’être blessé lors d’une randonnée. Depuis, le club allemand s’est mis à la recherche d’un nouveau rempart, pour remplacer son capitaine. Les pistes se sont alors multipliées, avec des noms comme Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Yassine Bounou (Séville) ou encore Keylor Navas (Paris Saint-Germain). Finalement, le choix de la direction bavaroise s’est porté sur le portier du Borussia Mönchengladbach, Yann Sommer.

Et, après de longues négociations, les deux clubs sont parvenus à un accord pour le transfert du portier suisse, qui rejoint donc officiellement le Bayern, comme l’a annoncé le club ce jeudi. «Après la grave blessure de Manuel Neuer, le FC Bayern Munich a recruté Yann Sommer, 34 ans, du Borussia Mönchengladbach. Sommer signe un contrat jusqu’au 30 juin 2025. Neuer, 36 ans, s’est fracturé le bas de la jambe droite en skiant le 9 décembre et ne pourra plus jouer cette saison», a écrit le champion de Bundesliga en titre dans un communiqué.

Le Bayern a déboursé 8 millions d’euros +1 million d’euros de bonus pour boucler l’opération. Cette saison, le portier suisse a disputé 10 matchs de Bundesliga avec le Borussia Mönchengladbach. Il aura la lourde responsabilité de prendre la suite de Neuer, et de guider sa nouvelle équipe vers un nouveau titre en championnat et en Ligue des champions.