Officiel: le Bayern Munich signe Joao Cancelo

Le Bayern Munich a officialisé l’arrivée du portugais Joao Cancelo qui s’engage avec les Bavarois sous forme de prêt jusqu’à la fin de la saison, en provenance de Manchester City.

C’est officiel. Joao Cancelo est Bavarois. Le portugais va passer au moins les six prochains mois avec le géant allemand. Le club munichois vient en effet d’officialiser le prêt du polyvalent latéral droit jusqu’à la fin de saison, avec une option d’achat estimée à 70 M€, en provenance de Manchester City.

« Nous sommes très heureux que João Cancelo joue désormais pour le FC Bayern. Nous l’avons signé sous forme de prêt et nous avons la possibilité de le signer définitivement cet été. João est un joueur auquel nous pensions depuis un certain temps déjà, car nous apprécions beaucoup ses qualités« , a déclaré le directeur sportif du BFC au site du club.

« Avec son style de jeu offensif et son dynamisme, il s’intègre parfaitement à notre système, et sa mentalité et son expérience conviennent parfaitement à notre équipe. Je suis convaincu que João nous aidera dans les semaines et les mois à venir, où nous voulons gagner des titres« , a ajouté le cacique dirigeant allemand.

Alors que son départ de Manchester City serait dû à une brouille avec son entraîneur Pep Guardiola, Joao Cancelo s’est de son côté réjoui de sa nouvelle destination. « Le FC Bayern est un grand club, l’un des meilleurs au monde, et c’est une énorme motivation pour moi de jouer maintenant aux côtés de ces joueurs extraordinaires. Je sais que ce club, cette équipe vit pour les titres et en gagne chaque année. Je suis également motivé par cette soif de succès. Je donnerai le meilleur de moi-même pour le FC Bayern« , a confié Cancelo après son officialisation. Chez les Bavarois, le Portugais portera le numéro 22.