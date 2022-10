Officiel : Laurent Blanc est le nouvel entraîneur de Lyon

L’Olympique Lyonnais a annoncé ce dimanche soir, la nomination de Laurent Blanc comme son nouvel entraîneur. Le technicien français remplace Peter Bosz.

Dans un communiqué publié ce dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a annoncé le licenciement de son entraîneur Peter Bosz: « Compte tenu des résultats décevants obtenus au cours de ce début de saison, qui demeurent très en deçà des attentes et des objectifs fixés, l’Olympique Lyonnais informe de la mise à pied à titre conservatoire de Peter Bosz, en qualité d’entraîneur de l’équipe professionnelle, ainsi que celles de Rob Maas, entraîneur adjoint, et de Terry Peters, préparateur physique ». Le technicien néerlandais a payé son début de saison en demi-teinte avec le club français (4 victoires, 2 nuls, 4 défaites).

Et l’OL n’a pas perdu de temps, pour lui trouver un successeur. Dans la foulée de l’annonce du licenciement de Bosz, le club rhodanien a officialisé la venue de Laurent Blanc sur son banc de touche. L’ancien coach du PSG effectue son grand retour en Ligue 1, après l’avoir quitté en 2016.

« Une réflexion a été menée en interne afin de trouver les leviers nécessaires pour permettre à l’équipe de repartir sur des bases solides afin d’être en adéquation avec les ambitions de l’OL cette saison. A l’issue de celle-ci et après avoir échangé dans la nuit de samedi à dimanche avec John Textor, l’Olympique Lyonnais informe avoir pris la décision de nommer, au poste d’entraîneur principal de l’équipe professionnelle, Laurent Blanc pour 2 saisons, soit jusqu’au 30 juin 2024 », a écrit le club.

Communiqué du club ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) October 9, 2022

Un choix tout de même risqué pour Lyon, car Laurent Blanc n’a plus entraîné dans l’élite depuis six ans. Sa dernière expérience à la tête d’un club remonte à décembre 2020, il avait repris les rênes d’Al Rayyan SC, au Qatar, avant d’être limogé en février 2022. La nouvelle aventure entre Lyon et le technicien français va débuter le 16 octobre prochain avec un déplacement sur la pelouse de Rennes en Ligue 1.