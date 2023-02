Officiel: l’Athletic Bilbao prolonge Ernesto Valverde

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux ce vendredi, l’Athletic Bilbao a annoncé la prolongation du bail de son entraîneur Ernesto Valverde jusqu’en 2024.

De retour au sein du club basque l’été dernier à la suite du départ de Marcelino, Ernesto Valverde a su changer la donne en hissant l’Athletic Bilbao à la septième place du classement de la Liga. Un travail acharné reconnu par les dirigeants du club, qui ont décidé de prolonger leur technicien pour une saison, soit jusqu’en 2024. Le club espagnol a annoncé la nouvelle ce vendredi via un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

“Ernesto Valverde continuera de marquer l’histoire à l’Athletic Club, où il est l’entraîneur avec le plus de matchs gérés (332). L’homme de Gasteiz a conclu un accord avec le Club pour continuer à faire partie du projet rojiblanco. Il bouclera ainsi huit campagnes à sa charge : son nouvel engagement est jusqu’au 30 juin 2024”, a annoncé fièrement le club basque, dans sa publication, avant d’ajouter:

“Valverde a réalisé cinq qualifications européennes en six saisons, une pour la Ligue des champions, et a une Super Coupe (2015) à son actif. Dans la campagne en cours, l’équipe se situe à la septième position de la Liga et disputera un match doublé face au CA Osasuna en demi-finale de Coupe. Dans cette situation, les deux parties sont convaincues de franchir une nouvelle étape, signe de conviction sur le présent. et futur projet.”

Une prolongation de contrat qui fait le bonheur d’Ernesto Valverde. Le technicien espagnol s’est d’ailleurs réjoui de la chose lors d’un entretien aux médias officiels du club. “C’est une source de fierté que le Club pense que je suis la personne idéale pour s’occuper de l’Athletic pour une autre année. Je travaille très dur. Je suis content de l’équipe et je vois que nous avons des chances de nous améliorer. Je vais continuer à essayer de rendre nos supporters heureux« , a-t-il déclaré.