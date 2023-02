Officiel: l’Argentine prolonge Lionel Scaloni

Dans un communiqué publié ce lundi soir, la Fédération Argentine de football a annoncé la prolongation du sélectionneur de l’Albiceleste, Lionel Scaloni, jusqu’en 2026.

Grand architecte de la victoire de l’Argentine à la Coupe du monde 2022, Lionel Scaloni est depuis porté en triomphe par tout le peuple argentin. Et si la prolongation de son contrat était annoncée depuis un certain temps, c’est désormais officiel. Le technicien de 44 ans étend son bail avec l’Albicéleste la prochaine Coupe du Monde. L’annonce a été faite par la Fédération locale.

« Ce lundi, à Paris, Claudio Tapia et Lionel Scaloni se sont rencontrés pour finaliser la prolongation de son contrat d’entraîneur de l’équipe nationale jusqu’en 2026. L’équipe nationale argentine disputera deux matchs amicaux à la fin du mois de mars, respectivement contre le Panama et Curaçao. La date, l’heure et le lieu seront annoncés dans les prochains jours », indique le communiqué publié sur le site officiel l’AFA.

Lionel Scaloni est le grand favori pour le titre de meilleur entraîneur de l’année, qui sera dévoré par la FIFA ce lundi (21h, GMT+1), lors des Trophées The Best. En concurrence avec Carlo Ancelotti et Pep Guardiola, l’Argentin devrait remporter la distinction comme annoncé par Marca.