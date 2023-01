Officiel: la VAR débarque en Ligue Europa Conférence

Dans un communiqué publié ce jeudi, l’UEFA a annoncé la mise en place de la VAR à partir des barrages de la Ligue Europa Conférence. Jusqu’ici, cet outil n’était pas encore utilisé dans cette compétition européenne.

Déjà présent en Ligue des champions et en Ligue Europa, la VAR va également faire son entrée dans la dernière-née des compétitions européennes. En effet, l’UEFA a officialisé ce jeudi l’utilisation de l’assistance vidéo à partir des barrages, qui débute le 16 février prochain, de la Ligue Europa Conférence. Jusqu’à présent, l’outil n’était pas utilisé dans ce tournoi également dénommé C4.

« Pour la première fois, l’arbitrage vidéo assistant (VAR) sera utilisé lors des prochains barrages à élimination directe de l’UEFA Europa Conférence League et de tous les matchs suivants jusqu’à la finale« , a précisé l’UEFA dans un communiqué, tout en rappelant le calendrier de cette phase de la compétition:

“Les barrages à élimination directe se joueront les 16 et 23 février. Les équipes victorieuses se qualifieront pour les huitièmes de finale, où elles rejoindront les huit vainqueurs de groupe à l’issue de la phase de groupes en novembre dernier.”

📺 VAR to be used in #UECL for first time 👇https://t.co/faQAwCgfk5 — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) January 12, 2023

Les affiches des barrages de la Ligue Europa Conférence

Qarabağ (AZE) vs Gent (BEL)

Trabzonspor (TUR) vs Basel (SUI)

Lazio (ITA) vs CFR Cluj (ROU)

Bodø/Glimt (NOR) vs Lech (POL)

Braga (POR) vs Fiorentina (ITA)

AEK Larnaca (CYP) vs Dnipro-1 (UKR)

Sheriff (MDA) vs Partizan (SRB)

Ludogorets (BUL) vs Anderlecht (BEL)