Officiel: la Russie est exclue de l’Euro 2024

Dans un communiqué publié sur son site ce mardi, la Russie a annoncé qu’elle était exclue de l’Euro 2024, à cause des sanctions toujours en cours de l’UEFA contre le pays de Vladimir Poutine.

A cause de la Guerre en Ukraine, la Russie a été exclue de toutes les compétitions continentales et internationales par la FIFA et l’UEFA. Une sanction qui est toujours active et sera maintenue jusqu’à nouvel ordre, donc durant la durée de la guerre sauf si l’UEFA change sa position. Ainsi, après son exclusion du Mondial 2022, la “Sbornaïa” ne disputera pas non plus l’Euro 2024. C’est la Fédération russe qui a annoncé elle-même la nouvelle ce mardi via un communiqué.

«L’équipe nationale russe ne participera pas au tirage au sort de la phase de qualification de l’EURO 2024. La raison en est la décision de février de l’UEFA de suspendre la participation des équipes et des clubs russes aux compétitions sous les auspices de l’organisation, agissant par défaut « jusqu’à nouvel ordre »» peut-on lire. La guerre en Ukraine continue donc d’avoir des conséquences sur le sport en général et le football en particulier.

Сборная России не будет участвовать в жеребьёвке отборочного этапа ЕВРО-2024.



Pour rappel, le tirage au sort des éliminatoires de l’Euro 2024 se tiendra le 9 octobre prochain à Francfort en Allemagne juste après les derniers résultats en Ligue des Nations. La dernière édition du championnat d’Europe a été remportée par l’Italie (aux tirs au but) lors d’une finale à rebondissement à Wembley contre l’Angleterre.