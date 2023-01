Officiel: la Copa America 2024 se jouera aux États-Unis

Dans un communiqué commun publié ce vendredi, la CONMEBOL (confédération sud-américaine) et la CONCACAF (confédération d’Amérique du Nord et Centrale) ont annoncé que la Copa America 2024 se tiendra aux Etats Unis, dans le cadre d’un partenariat entre les deux fédérations.

La CONMEBOL et la CONCACAF ont annoncé ce vendredi un accord «de partenariat stratégique pour renforcer et développer le football dans les deux régions. L’accord comprend des compétitions d’équipes nationales féminines et masculines et un nouveau tournoi de club». Conséquence de cette nouvelle association, l’édition 2024 de la Copa America, l’équivalent de l’Euro et de la CAN pour la zone Amérique du sud, se déroulera aux Etats Unis.

«La CONMEBOL Copa América 2024 se jouera aux États-Unis à l’été 2024 et comprendra les 10 équipes CONMEBOL et les 6 meilleures équipes Concacaf en tant qu’invités. Ce tournoi CONMEBOL traditionnel sera co-organisé par les deux confédérations», est-il précisé dans le communiqué qui annonce également que «les confédérations vont créer une nouvelle compétition, avec la participation des meilleurs clubs d’Amérique du Sud et de la Concacaf».

Une démarche qui vise certainement à donner de la visibilité au continent américain, avant la Coupe du Monde 2026, organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Pour rappel, l’Argentine à gagner la dernière édition de la Copa et de la Coupe du monde, qui s’est tenue en fin d’année passée au Qatar.