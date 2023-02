Officiel: la Belgique tient son nouveau sélectionneur

Dans un communiqué publié ce mercredi, la Belgique a officialisé le germano-italien Domenico Tedesco (37 ans) comme son nouveau sélectionneur.

Après la désillusion lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, la Belgique, éliminée dès les phases de poules, a également vu son sélectionneur Roberto Martinez quitter le navire. Et après des mois de recherche pour le remplacer, avec le nom de Thierry Henry qui a circulé un temps, la sélection belge a finalement mis la main sur le nouveau patron de son banc de touche. Il s’agit de Domenico Tedesco (37 ans), entraîneur germano-italien libre depuis son éviction de Leipzig en septembre dernier.

“L’Italien Domenico Tedesco sera le successeur de Roberto Martínez en tant qu’Entraîneur fédéral des Diables Rouges. Il a signé un contrat avec notre Fédération jusqu’après l’EURO 2024. Domenico Tedesco est âgé de 37 ans et a auparavant entraîné Schalke 04, le Spartak Moscou et le RB Leipzig. Il est connu pour être un entraîneur moderne avec une expérience internationale au plus haut niveau,

qui prône un football offensif avec beaucoup de pressing vers l’avant. Sa mission sera de parvenir à qualifier les Diables Rouges pour l’EURO 2024, qui se déroulera en Allemagne. Le premier match qualificatif en vue de ce tournoi verra notre équipe nationale affronter la Suède le 24 mars à Stockholm”, précisent les Diables Rouges dans le communiqué publié pour annoncer la nouvelle.

Domenico Tedesco is the new head coach of our Devils. Good luck, coach! 🤝🇧🇪 #DEVILTIME pic.twitter.com/KeHHPbVpB3 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) February 8, 2023

L’ancien coach de Leipzig aura fort à faire pour accomplir sa mission. Il vient à la tête d’une sélection en pleine déroute, avec sa génération dorée qui est enfin de cycle, et un Eden Hazard qui a même pris sa retraite internationale. Domenico Tedesco devra donc trouver le juste équilibre entre la vieille garde composée des Courtois, de Bruyne ou encore Carrasso et les plus jeunes. Et il a hâte de commencer.

“J’ai eu un bon sentiment lors de notre première discussion et nous étions immédiatement sur la même longueur d’onde. Je suis vraiment motivé et je suis très impatient de commencer. C’est un grand honneur pour moi d’être le nouvel Entraîneur fédéral de la Belgique”, a-t-il déclaré au site officiel de la Belgique.