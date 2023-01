Officiel: Karl Toko Ekambi quitte Lyon et rejoint Rennes en prêt

Dans un communiqué publié sur son site officiel ce jeudi, Lyon a officialisé le départ en prêt de son attaquant Karl Toko Ekambi à Rennes.

En froid avec le public du Groupama Stadium, l’attaquant camerounais Karl Toko Ekambi a fait part aux dirigeants de Lyon son désir de quitter le club. Une opportunité rapidement saisie par le Stade Rennais, qui a accueilli le Lion Indomptable en prêt payant ce jeudi. C’est l’OL qui a officialisé la nouvelle via un communiqué publié sur son site.

«L’Olympique Lyonnais informe du prêt payant, sans option d’achat, de Karl Toko Ekambi au Stade Rennais jusqu’au 30 juin 2023 d’un montant de 1,5 M€, auquel pourrait s’ajouter un bonus maximum de 1 M€ lié aux performances de Rennes en Ligue 1 et aux nombres de matches disputés par le joueur. L’OL précise, par ailleurs, que le Stade Rennais prendra en charge, jusqu’au terme du prêt, le salaire de Karl Toko Ekambi», indique la publication des Gones.

Auteur de 4 buts et de 2 passes décisives en 19 matches (toutes compétitions confondues) avec Lyon cette saison, Karl Toko Ekambi va aider le Stade Rennais à accrocher une place européenne en fin de saison. Les Rennais sont actuellement 5è de Ligue 1 à 7 points du deuxième, Lens.

Les premiers mots de Karl Toko Ekambi

Sur le site officiel du club, KTE a expliqué les raisons qui l’ont poussé à rejoindre Rennes. «Merci au Stade Rennais F.C. de m’avoir fait confiance. J’ai fait ce choix, car je connais le club, notamment grâce à Florian Maurice avec qui j’ai eu la chance de travailler à l’Olympique Lyonnais. Je connais aussi pas mal de joueurs. Hamari Troaré, c’est comme mon frère, on s’est connus au Paris F.C., Martin Terrier, j’ai joué avec lui à l’OL, Baptiste Santamaria et Flavien Tait au SCO d’Angers et Christopher Wooh en sélection.

On sent beaucoup de complicité entre les joueurs rennais sur le terrain. Tout le monde joue les uns pour les autres et je suis très fier de faire partie de ce projet. Je suis attiré par le but, mais surtout par le collectif et c’est la force du Stade Rennais F.C. Le discours du coach m’a plu. Je ne le connais pas personnellement, mais la qualité de son travail est reconnue. Tout était réuni pour venir au Stade Rennais F.C., je suis très heureux d’intégrer son équipe», indique-t-il.

Karl Toko Ekambi devrait effectuer ses débuts ce vendredi, lors du déplacement du Stade Rennais sur la pelouse de Lorient, en ouverture de la 20è journée de Ligue 1.