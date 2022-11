Officiel: Karim Benzema forfait pour la Coupe du monde 2022

Dans un communiqué publié ce samedi soir, la Fédération française de football a annoncé le forfait de Karim Benzema pour la Coupe du monde 2022.

Gros coup dur pour l’équipe de France et Karim Benzema. L’attaquant du Real Madrid ne disputera finalement pas la deuxième Coupe du monde de sa carrière. De retour à l’entraînement collectif des Bleus hier, KB9 a rechuté et une IRM a révélé une blessure importante au quadriceps gauche qui l’empêchera de disputer la compétition. La Fédération française de football a officialisé la nouvelle ce samedi soir via un communiqué publié sur son site.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 QAT - : - ECU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 ENG - : - IRA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SEN - : - NET Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 USA - : - WAL Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 ARG - : - SAU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 DEN - : - TUN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 MEX - : - POL Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 FRA - : - AUS Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 MOR - : - CRO Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 GER - : - JAP Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SPA - : - COS Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 BEL - : - CAN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SWI - : - CAM Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 URU - : - SOU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 POR - : - GHA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 BRA - : - SER Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 WAL - : - IRA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 QAT - : - SEN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 NET - : - ECU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 ENG - : - USA < >

«Touché au quadriceps de la cuisse gauche, l’attaquant du Real Madrid est contraint de renoncer à participer au Mondial. Karim Benzema a été contraint d’écourter la séance d’entraînement collective, après avoir ressenti une douleur au niveau du quadriceps de la cuisse gauche» peut-on d’ailleurs lire dans la publication de la FFF qui soutient son joueur: “Toute l’équipe partage la tristesse de Karim et lui souhaite un prompt rétablissement”.

Touché au quadriceps de la cuisse gauche, Karim @Benzema est contraint de renoncer à participer au Mondial.



Toute l’équipe partage la tristesse de Karim et lui souhaite un prompt rétablissement 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/cxXFBpgFx8 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 19, 2022

Après avoir raté le tournoi et le sacre des siens en 2014, écarté à l’époque par la Fédération pour l’affaire de la s3xtape de Mathieu Valbuena, le Nueve rate cette fois-ci le coche à cause d’une blessure. Un très gros coup dur pour le Ballon d’Or 2022, qui laisse passer, probablement, sa dernière chance de disputer un Mondial avec les Bleus.

C’est également une très mauvaise nouvelle pour le sélectionneur Didier Deschamps, qui voit l’hécatombe de blessures se poursuivre au sein de son groupe. Pour rappel, le technicien français avait déjà dû renoncer à Paul Pogba, Ngolo Kanté, Presnel Kimpembe ou tout récemment Christopher Nkunku, tous victimes de problèmes physiques.

A quelques jours de leur premier match dans ce Mondial, le champion du monde en titre, qui a jusqu’au lundi pour remplacer Benzema, se retrouve fragilisé. Les Bleus débuteront la compétition contre l’Australie, le 22 novembre prochain, avant d’affronter le Danemark (26 novembre) et la Tunisie (30 novembre).