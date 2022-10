Officiel : Jorge Sampaoli revient au Séville FC

Dans un communiqué publié sur son site officiel ce jeudi, le FC Séville a annoncé la nomination de Jorge Sampaoli comme son nouvel entraîneur principal. L’argentin remplace Julen Lopetegui, limogé hier après la débâcle des andalous contre Dortmund en Ligue des champions.

Le FC Séville n’aura pas perdu de temps. Seulement quelques heures après avoir annoncé le départ de Julen Lopetegui, limogé après la défaite des andalous en Ligue des champions contre Dortmund (1-4) hier, le club espagnol a déjà trouvé son successeur. Et il s’agit d’un ancien du club, en la personne de Jorge Sampaoli. Il avait déjà dirigé les sévillans lors de la saison 2016/2017, laissant de bons souvenirs malgré une fin plus difficile.

“Le Sevilla FC et Jorge Sampaoli sont parvenus à un accord pour que l’entraîneur argentin devienne le nouvel entraîneur de l’équipe première, complétant ainsi son deuxième passage à Nervión, après avoir dirigé l’équipe lors de la saison 2016/17. L’entraîneur de Casilda signe pour le reste de la saison et une de plus, jusqu’au 30 juin 2024, et cet après-midi, il effectuera sa première séance de travail au Ramón Sánchez-Pizjuán à partir de 18h30. Aux côtés de Jorge Sampaoli, Jorge Desio, Diogo Meschine et Pablo Fernández arrivent également, qui feront partie de son équipe d’entraîneur”, précise le communiqué des sévillans pour annoncer la nouvelle.

Pour son deuxième passage à la tête du FC Séville, Jorge Sampaoli a du pain sur la planche. Le club andalou effectue un début de saison chaotique, avec une 17è place dans le championnat espagnol. En Ligue des champions, la situation est tout aussi compliquée. Les Sévillans occupent la troisième place du groupe G, avec un bilan de deux défaites pour un match nul en trois sorties.