Officiel: Jorge Sampaoli n’est plus l’entraineur de Marseille

A la surprise générale, l’Argentin Jorge Sampaoli a décidé de quitter son poste d’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a annoncé la nouvelle ce vendredi, via un long communiqué.

Alors que rien ne laissait envisager un tel scénario il y a encore quelques semaines, Jorge Sampaoli a surpris tout son monde en décidant de démissionner de ses fonctions d'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Le club phocéen a officialisé la nouvelle dans l'après-midi de ce vendredi.

«L’Olympique de Marseille et Jorge Sampaoli annoncent leur décision commune de mettre fin à leur collaboration. Jorge Sampaoli est le premier entraineur à qui Pablo Longoria a souhaité confier le destin de l’équipe première en février 2021. L’entraineur argentin avait pris les rênes de l’équipe dans un contexte particulier en cours de la saison 2019/20. Depuis son premier jour à Marseille, il s’est pleinement investi dans la mise en place d’une philosophie de jeu et d’un état d’esprit conquérant correspondant aux valeurs de l’Olympique de Marseille.



C’est donc avec émotion que le club et Jorge Sampaoli annoncent leur décision commune de mettre fin à leur collaboration. L’OM souhaite remercier sincèrement et très chaleureusement le travail de Jorge Sampaoli. Après 16 mois de collaboration, ce travail a permis au club de franchir un palier dans la construction de son nouveau projet sportif et de se qualifier directement pour l’UEFA Champions League», précise le communiqué de la dernière édition de Ligue 1.

Des problèmes liés au mercato

Selon la presse française, cette décision du très énergique entraîneur argentin a été motivée par le début de mercato estival 2022 de l’OM, trop tendre à ses yeux. Malgré les arrivées de Samuel Gigot puis d’Isaak Touré en défense centrale, le coach de 62 ans voulait des recrues plus expérimentées, comme Axel Witsel. Les négociations sur ce dossier ont échoué.

Annoncé comme celui qui devait redresser Marseille dans la durée, Jorge Sampaoli n’aura finalement duré qu’une année et demie sur le banc des Phocéens. Son bilan est plutôt mitigé, mais l’argentin aura tout de même aidé l’OM à retrouver une place en Ligue des Champions. Un départ qui va bouleverser tous les plans de Marseille en cette période de mercato estival.