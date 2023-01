Officiel: Jodel Dossou quitte Clermont et rejoint Sochaux

Dans un communiqué publié sur ses canaux officiels ce mardi, le FC Sochaux a annoncé l’arrivée de l’attaquant Jodel Dossou en provenance de Clermont. L’international Béninois signe avec son nouveau club jusqu’en 2025.

Retour en Ligue 2 pour Jodel Dossou. Comme c’était annoncé par L’Équipe, l’attaquant Béninois quitte Clermont et s’engage pour deux ans et demie avec Sochaux. Il portera le numéro 24. La nouvelle a été officialisée par le club sochalien ce mardi après-midi via un communiqué. “Le FC Sochaux-Montbéliard tient sa première recrue du mercato hivernal ! Jodel Dossou apportera son expérience au club dans la deuxième partie de saison et jusqu’en juin 2025”, peut-on lire dans la publication des pensionnaires de la deuxième division française.

🚨🆕 Jodel Dossou rejoint le FCSM !



🦁 L'attaquant âgé de 30 ans est transféré du @ClermontFoot. L’International béninois portera le numéro 24.



👋 Bienvenue, @dossoujodel ! #MercatoFCSM — FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) January 24, 2023

Après avoir fait ses débuts dans son pays au Bénin, Jodel Dossou: “est recruté par le Club Africain de Tunis le 1er janvier 2013 et est repéré par le RB Salzbourg. Après un an en Tunisie, Jodel Dossou rejoint l’Europe pour jouer dans le club filial du RB Salzbourg, le FC Liefering en seconde division autrichienne. Puis il dispute trois saisons pleines de 2015 à 2018 (78 matches, 14 buts et 11 passes décisives) à l’Austria Lustenau.”

Par la suite, en 2018, l’international Béninois pose ses valises en seconde division suisse chez le FC Vaduz. Après un passage réussi, l’attaquant retrouve l’Autriche en 2019/20 en rejoignant le TSV Hartberg. Il y dispute 31 matches toutes compétitions confondues, pour 7 buts et 5 passes décisives, avant de taper dans l’œil du Clermont Foot qui le recrute le 15 août 2020.

“L’attaquant polyvalent sera un acteur majeur de la montée en Ligue 1 Uber Eats des Auvergnats avec ses 12 buts en 37 matches. Le Béninois marquera aussi lors du premier match dans l’élite du CF63 avant de signer une saison comme titulaire. Un peu moins utilisé durant la première partie d’exercice, il apportera son expérience à l’effectif du FCSM dont il ne sera le troisième international béninois à porter le maillot”, précise le communiqué du FC Sochaux.