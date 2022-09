Officiel: Graham Potter est le nouvel entraîneur de Chelsea

Dans un communiqué publié sur son site ce jeudi, Chelsea a officialisé l’arrivée de Graham Potter sur son banc de touche, en remplacement de Thomas Tuchel limogé mercredi.

C’était annoncé, c’est désormais officiel. Pressenti pour prendre la succession de Thomas Tuchel, Graham Potter a été officiellement nommé nouvel entraîneur de Chelsea ce jeudi après-midi. Le club de Londres a annoncé la nouvelle via un communiqué publié sur son site. Le technicien anglais s’engage avec les Blues pour les 05 prochaines années. « Le Chelsea Football Club est ravi d’accueillir Graham Potter en tant que nouvel entraîneur-chef, qui se joint à nous pour un contrat de cinq ans afin d’apporter son football progressif et son entraînement innovant au club », a écrit le club anglais.

Chelsea Football Club is delighted to welcome Graham Potter as our new Head Coach! 🤝 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 8, 2022

Passé par Östersund où il affichera un bilan de 109 victoires, 56 nuls et 59 défaites en 224 matchs officiels sur le banc, Graham Potter va définitivement se faire un nom la saison passée, sur le banc de Brighton Albion, en conduisant les Seagulls à la 9è place de Premier League. Adepte d’un football offensif, le technicien anglais va certainement marquer une rupture avec le jeu très défensif de son prédécesseur. Habitué à diriger un effectif moins huppé, le nouveau manager du club de Londres devra toutefois apprendre à gérer les egos de ses stars, et ça ne l’effraie pas.

«Je suis incroyablement fier et ravi de représenter le Chelsea FC, ce fantastique club de football. Je suis très heureux de m’associer au nouveau groupe de propriétaires de Chelsea et j’ai hâte de rencontrer et de travailler avec ce groupe passionnant de joueurs et de développer une équipe et une culture dont nos incroyables fans peuvent être fiers. Je voudrais également remercier sincèrement Brighton & Hove Albion de m’avoir donné cette opportunité et en particulier Tony Bloom et tous les joueurs, le personnel et les supporters pour leur soutien continu pendant mon séjour au club”, a déclaré Graham Potter au site des Blues.