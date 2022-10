Officiel: Gonzalo Higuain annonce sa retraite

Ancien joueur du Real Madrid, de la Juventus et actuellement à l’Inter Miami en MLS, Gonzalo Higuain va définitivement raccrocher les crampons à la fin de la saison en cours, a annoncé l’Argentin en conférence de presse.

Encore quelques mois et Gonzalo Higuain sera rangé dans la catégorie des anciens footballeurs. L’attaquant argentin a en effet annoncé ce lundi qu’il mettra un terme à sa carrière de footballeur à la fin de la saison de la MLS. C’est au cours d’une conférence de presse organisée dans les locaux de son club, l’Inter Miami, que le joueur de 34 ans a fait l’annonce officielle.

«Le jour est venu de dire au revoir au football, un métier qui m’a tant donné et je me sens privilégié de l’avoir vécu avec ses bons et ses moins bons moments», a affirmé l’ancien madrilène dans des propos relayés par les médias américains.

"LLEGÓ EL DÍA DE DECIR ADIÓS AL FÚTBOL", de esta manera, Gonzalo Higuaín anunció su retiro. pic.twitter.com/QURJv0Umxm — SportsCenter (@SC_ESPN) October 3, 2022

Un parcours manche longue

Débarqué en Europe en 2007 en provenance de River Plate, Higuain a sillonné de nombreux clubs sur le vieux continent. « Pipita » a d’abord connu le Real Madrid où il a disputé six saisons avec les Madrilènes. Après l’Espagne, l’Argentin s’est envolé pour l’Italie où il a évolué sous les couleurs de la Juventus, du Napoli et de l’AC Milan. Son dernier périple en Europe l’a conduit en Angleterre où il a passé une demi-saison à Chelsea entre janvier et juin 2019.

A l’Inter Miami en MLS depuis 2020, le natif de Brest a inscrit 14 buts en 26 matchs pour le club américain, avec qui il est sous contrat jusqu’au 31 décembre. Avec la sélection argentine, Higuain a marqué 31 buts pour 75 rencontres disputées dont trois Coupes du monde, avec au passage une finale en 2014, perdue contre l’Allemagne au Brésil.