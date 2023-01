Officiel: Gennaro Gattuso n’est plus l’entraîneur de Valence

Dans un communiqué publié ce lundi soir, Valence a annoncé le départ de Gennaro Gattuso de son poste d’entraîneur. Les deux parties se sont quittées d’un commun accord.

Gennaro Gattuso a officiellement quitté son poste d’entraîneur-chef de Valence. Les Ches ont confirmé la décision dans un communiqué publié lundi soir, indiquant que le club et l’entraîneur italien ont convenu de mettre fin à leur relation contractuelle.

«Le Valencia CF annonce que ce lundi 30 janvier, le club et l’entraîneur de l’équipe première, Gennaro Gattuso, ont décidé d’un commun accord de mettre fin à la relation contractuelle qui unissait l’entraîneur italien au VCF. Le Club tient à remercier l’entraîneur pour son engagement et son travail au cours de ces mois à la tête de l’équipe première et lui souhaite bonne chance dans son avenir. L’équipe reprendra l’entraînement ce mardi 31 janvier sous les ordres de ‘Voro’ González», lit-on dans la publication de Valence sur son site officiel.

COMUNICADO OFICIAL | Gennaro Gattuso — Valencia CF (@valenciacf) January 30, 2023

Gattuso a rejoint Valence l’été dernier et part après une longue rencontre avec le président Layhoon Chan, où il a une fois de plus souligné les difficultés rencontrées par le club pour renforcer son équipe, malgré les mauvais résultats, en raison de la crise financière. Le bilan de Ringhio a été affaibli le mois dernier en raison d’un manque de soutien de l’actionnaire principal concernant le marché des transferts d’hiver.

L’entraîneur italien a d’ailleurs récemment noté lors d’une conférence de presse qu’il n’avait parlé que deux fois avec le propriétaire Peter Lim, lors de visites à Singapour en septembre et novembre, leur dernière conversation ayant eu lieu par vidéoconférence le 9 janvier avant un voyage en Arabie saoudite pour le Super Tasse.