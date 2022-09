Officiel: Fulham s’offre Willian

Fulham a officialisé jeudi l’arrivée de l’international brésilien Willian, qui s’est engagé libre avec les Cottagers jusqu’à la fin de la saison.

Après une courte aventure au Brésil à Corinthians où il a dû finalement résilier son contrat avec le club auriverde après avoir été la cible de menaces de mort, Willian est de retour en Angleterre. L’international brésilien s’est engagé jeudi, en fin de mercato, avec le promu Fulham.

Le joueur de 34 ans a signé un contrat d’un an avec les Cottagers, soit jusqu’en juin 2023. «Je suis heureux d’être ici, je suis heureux d’être de retour en Premier League. Fulham est un club spécial, un club qui veut s’améliorer, qui veut se battre pour quelque chose de plus grand, alors je suis là pour aider, et j’ai hâte de commencer», a déclaré le Brésilien dans le communiqué publié par Fulham.

Ancien joueur de Chelsea, Willian a disputé 339 matchs sous les couleurs des Blues entre 2013 et 2020 pour 63 buts marqués. Au cours de son aventure londonienne, le Brésilien a remporté le Championnat d’Angleterre en 2015 et 2017, une FA Cup et une Coupe de la Ligue, ainsi que la Ligue Europa en 2019. Transféré ensuite à Arsenal en 2020, le joueur n’a pas eu le même succès et n’a fait qu’une saison (2020-2021).