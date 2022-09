Officiel: Fabio Cannavaro, nouvel entraineur de Benevento

Le club de Serie B, Benevento, a officialisé l’arrivée de Fabio Cannavaro qui s’installe sur le banc du club italien jusqu’à la fin de la saison et celle d’après.

C’est officiel. Fabio Cannavaro est le nouvel entraîneur du Benevento. Le club de Serie B italienne a présenté mercredi l’ex-coach de Guangzhou Evergrande qui s’est engagé pour deux saisons en remplacement de Fabio Caserta. Le champion du monde 2006, qui n’a jamais entraîné en Italie jusque-là, était libre depuis son départ du club chinois en septembre dernier.

L’ancien défenseur de la Juventus était déjà donné favori en mai dernier pour le poste d’entraîneur à l’Espanyol Barcelone, en Liga. Trois mois plus tôt, il avait annoncé qu’il était prêt à revenir en Europe pour poursuivre sa carrière d’entraîneur. Avec sa nouvelle casquette de coach de Benevento, l’Italien âgé de 49 ans va tenter de redresser son équipe, reléguée en fin de saison dernière et 13e de son Championnat après six journées.

Ballon d’Or 2006, Fabio Cannavaro a connu une carrière professionnelle assez impressionnante, avec notamment 677 rencontres disputées en club avant son départ vers Al-Ahli (dont 421 en Serie A principalement avec Parme et la Juventus, 94 de Liga avec le Real Madrid et 62 de Ligue des Champions) et 136 avec la Nazionale, dont il a été le capitaine. Reste maintenant à savoir si l’ancien arrière garde du Real Madrid aura le même succès dans son aventure italienne dans sa peau d’entraineur.

Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore del @bncalcio pic.twitter.com/b8mftjLuzv — Benevento Calcio (@bncalcio) September 21, 2022