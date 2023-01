Officiel: Everton a trouvé le remplaçant de Franck Lampard

Dans un communiqué publié ce lundi, Everton a officialisé Sean Dyche comme son nouvel entraîneur. Le technicien de 51 ans vient remplacer Franck Lampard récemment limogé.

Le 24 janvier dernier, Everton annonçait le licenciement de Frank Lampard de son poste d’entraîneur de l’équipe première. Et le club anglais n’a pas mis longtemps à le remplacer. En effet, dans une publication sur leur site ce lundi, les Toffees ont officialisé la venue de Sean Dyche sur leur banc de touche. «Everton Football Club peut confirmer la nomination de Sean Dyche en tant que nouveau responsable de l’équipe senior masculine du club. Dyche a signé un contrat de deux ans et demi jusqu’en juin 2025», indique le communiqué du club pour l’occasion.

Welcome to Everton Football Club, Sean Dyche! 🔵 pic.twitter.com/B8Z7WlIXb9 — Everton (@Everton) January 30, 2023

Il s’agira du 3e club entraîné par Dyche en Premier League, après Watford et Burnley. Et le technicien anglais est fier et impatient de débuter avec les Toffees. « C’est un honneur de devenir manager d’Everton. Mon staff et moi sommes prêts et impatients d’aider à remettre ce grand club sur les rails”, a-t-il lancé dans le communiqué du club, avant de poursuivre. « Je connais la base de fans passionnés d’Everton et à quel point ce club est précieux pour eux. Nous sommes prêts à travailler et prêts à leur donner ce qu’ils veulent. Cela commence par la sueur sur le maillot, l’effort et le retour à certains des principes de base de ce que l’Everton Football Club représente depuis longtemps.«

Sans club depuis son départ de Turf Moor en avril 2022, alors que les Clarets jouaient également le maintien dans l’élite, Sean Dyche aura la lourde tâche de redresser la barre d’une équipe malade depuis de longs mois. Et il compte sur les fans pour y arriver. “Nous voulons ramener un bon feeling. Nous avons besoin des fans, nous avons besoin d’unité et nous avons besoin que tout le monde soit aligné. Cela commence par nous en tant que staff et joueurs”. “Notre objectif est de mettre sur pied une équipe qui travaille, qui se bat et qui porte fièrement l’insigne. La connexion avec les fans peut alors se développer très rapidement car ils sont tellement passionnés”, ajoute-t-il.

Pour rappel, Everton est actuellement 19è de Premier League et se trouve à deux points du premier non relégable, Wolverhampton. Sean Dyche devra donc rapidement trouver les solutions pour remettre sa nouvelle équipe sur les rails et ses débuts ne s’annoncent pas de tout repos. En effet, les Toffees seront opposés au leader Arsenal lors de la prochaine journée de championnat.