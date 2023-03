Officiel: Eric-Maxim Choupo-Moting prolonge au Bayern Munich

Le Bayern Munich a officialisé ce vendredi la prolongation d’Eric-Maxim Choupo-Moting. L’international Camerounais est désormais lié au Bavarois jusqu’en 2024.

“Eric Maxim Choupo-Moting restera à Munich pour une année supplémentaire. Le FC Bayern a prolongé le contrat de l’attaquant de 33 ans jusqu’au 30 juin 2024.” C’est en ces mots que le Bayern Munich a annoncé la prolongation de son international Camerounais, dans un communiqué publié sur le site du club ce vendredi. Arrivé du côté de la Bavière en octobre 2020 en provenance du PSG, l’attaquant de 33 ans est récompensé pour la belle saison qu’il réalise avec les Munichois. En Effet, il a déjà inscrit 15 buts et délivré 4 passes décisives toutes compétitions confondues sur l’exercice en cours.

Le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic, s’est exprimé au nom du club sur cette prolongation de l’attaquant camerounais, envers qui il n’a pas tari d’éloges. « Nous sommes très heureux qu’Eric Maxim Choupo-Moting reste avec nous une année de plus. Choupo est un artiste sur le ballon et a très bien performé ces dernières années. Il nous a aidés dans la première moitié de cette saison pour combler le vide que nous avions à l’avant-centre. Il a très bien fait et a soutenu ses performances dans les jeux cette année. Nous sommes heureux de l’avoir et de pouvoir travailler avec lui jusqu’à l’été 2024« , a-t-il déclaré pour le site du club allemand.

Également interrogé par le site de l’équipe bavaroise, Eric Maxim Choupo Moting n’a pas caché sa joie de rester au Bayern Munich: «Je suis très heureux de rester plus longtemps et de continuer à m’amuser avec le club. Je me sens vraiment chez moi ici. Ma famille aussi se sent chez elle à Munich. C’est un point très important pour moi. Je suis évidemment heureux de pouvoir aider autant l’équipe. Je m’entends très bien avec les gars, nous travaillons dur pour atteindre nos objectifs. La concurrence est grande, mais quand on veut être parmi les meilleurs, cela en fait partie. C’est la seule façon de gagner beaucoup de titres. Et nous avons encore de grands projets. Le FC Bayern a tout ce qu’il faut. Il n’y a aucune raison de changer quoi que ce soit».