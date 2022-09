Officiel: Diego Costa signe à Wolverhampton

Le club anglais de Wolverhampton a officialisé ce lundi l’arrivée libre de l’international espagnol Diego Costa, qui s’est engagé avec les Wolves jusqu’à la fin de la saison.

Diego Costa signe son retour en Angleterre. Libre depuis janvier après son aventure mitigée à l’Atletico Mineiro au Brésil, l’international espagnol s’est engagé ce lundi avec le club anglais de Wolverhampton. Le joueur de 33 ans a signé jusqu’à la fin de la saison avec les Wolves après avoir passé avec succès sa visite médicale. Son officialisation a été faite par son club dans un communiqué.

«Les Loups ont obtenu la signature de l’attaquant international expérimenté Diego Costa (34 ans) sur un accord jusqu’à la fin de la saison 2022/23, sous réserve d’une autorisation internationale», précise le communiqué. Acheté surtout pour remplacer l’attaquant autrichien Kalajdzic (25 ans), victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, Diego Costa va tenter de relancer sa carrière, à quelques mois de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

L’ancien joueur de l’Atlético de Madrid dispose déjà d’une grande expérience au sein de la Premier League. Il a évolué à Chelsea pendant trois saisons, au cours desquels il a joué à 120 reprises et marqué 58 buts. Avant et après cette étape, il a défendu l’emblème des « colchoneros », qui lui ont offert les plus glorieux moments de sa carrière.