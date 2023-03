Officiel: Davido confirme son mariage avec Chioma

De retour sur le devant de la scène plusieurs mois après le décès de son fils, le chanteur nigérian Davido a confirmé qu’il s’est marié avec Chioma.

Le célèbre chanteur nigérian Davido a récemment fait une annonce remarquable concernant son mariage avec sa petite amie, Chioma Rowland. Cette nouvelle survient quelques mois après la tragique perte de leur fils, décédé en octobre 2022 par noyade à leur domicile.

En plein deuil de leur fils en octobre 2022 passé, Davido et Chioma ont été au centre d’une polémique de mariage après qu’un blogueur nigérian ait révélé que le couple s’était secrètement marié dans le cadre des cérémonies traditionnelles, avant même l’inhumation de leur enfant. De retour sur les réseaux sociaux après six mois de pause, le chanteur a confirmé cette information dans une interview récente, annonçant fièrement qu’il était marié à Chioma.

« Je n’ai jamais pris ce genre de pause. Juste être loin et j’ai eu beaucoup à penser. C’était un temps de repos, de réflexion, beaucoup de temps en famille, le temps de refaire de la musique. J’ai refait l’album. Avant de partir en pause, j’avais déjà un album. J’ai déjà fait une tournée mais nous avons fait l’album, j’ai voyagé, je suis marié « , a déclaré Davido en affichant son alliance lors de cette interview.

Très vite, cette révélation du mariage de Davido et Chioma a suscité de vives réactions de la part de leurs fans et de la communauté nigériane en général. Certaines personnes ont exprimé leur joie pour le couple, tandis que d’autres ont critiqué le moment choisi pour l’annonce, considérant que le couple n’avait pas pris le temps de faire leur deuil et de faire face à la perte de leur enfant.

Faut-il le rappeler, la superstar nigériane a annoncé récemment la sortie de son prochain album pour le 31 mars 2023 à travers une vidéo sur ses réseaux sociaux. Dans le message accompagnant cet enregistrement, David Adeleke de son vrai nom a remercié toutes les personnes qui l’ont soutenu après le décès tragique de son fils.

