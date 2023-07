Officiel: David Silva met un terme à sa carrière

Victime d’une nouvelle grave blessure, David Silva a décidé de prendre sa retraite sportive. Le milieu espagnol âgé de 37 ans a annoncé la nouvelle via une vidéo postée sur ses réseaux sociaux ce jeudi.

Après une carrière illustre et jalonnée de succès, David Silva, l’emblématique milieu de terrain espagnol, a annoncé sa retraite du football professionnel. Victime d’une nouvelle blessure grave, le joueur de 37 ans a décidé de mettre un terme à une carrière brillante qui l’a vu passer dans des clubs prestigieux comme Manchester City. Il évoluait depuis 2020 sous les couleurs de la Real Sociedad.

Natif de Arguineguín dans la province de Las Palmas, David Silva a laissé une empreinte indélébile dans le monde du football grâce à son élégance sur le terrain et à sa capacité à orchestrer le jeu. Enfant prodige du Valence FC, il a rapidement attiré l’attention des grands clubs européens avant de rejoindre Manchester City en 2010, où il a passé la majeure partie de sa carrière.

Son passage chez les Skyblues a été synonyme de succès, et il a été un acteur majeur de la conquête de multiples titres en Premier League, notamment en 2012, 2014, 2018 et 2019. Au-delà de ses trophées majeurs, David Silva a également remporté la FA Cup en 2011 et 2019, ajoutant ainsi une touche d’excellence à un palmarès déjà impressionnant.

Outre ses exploits en club, David Silva a également porté fièrement le maillot de l’équipe nationale espagnole. Avec 125 sélections à son actif, il a contribué de manière significative aux triomphes de la Roja. Notamment, il a joué un rôle crucial dans la victoire de l’Espagne lors de la Coupe du Monde 2010, ainsi que lors des succès consécutifs à l’Euro 2008 et l’Euro 2012.

Alors que David Silva se prépare à ouvrir un nouveau chapitre de sa vie en dehors des terrains, il est indéniable qu’il restera à jamais une légende du football mondial. Le souvenir de son jeu flamboyant et de ses trophées étincelants continuera de briller au fil des années, inspirant les générations futures de joueurs à la recherche de l’excellence.

