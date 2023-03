Officiel: Danilo prolonge à la Juventus

Le défenseur brésilien Danilo a prolongé son contrat avec la Juventus jusqu’en 2025. Le club piémontais a officialisé la nouvelle ce jeudi.

Débarqué en Italie en 2019, Danilo compte passer encore quelques années à la Juventus. En effet, dans un communiqué publié ce jeudi, le club turinois a annoncé la prolongation de son défenseur brésilien. L’ancien de Manchester City et du Real Madrid est désormais lié à la Vieille Dame jusqu’en 2025.

«Ame. Guerrier. Chef. Ces trois mots simples décrivent Danilo en tant que joueur, mais aussi et surtout en tant qu’homme. Il l’avait encore démontré lors du Derby della Mole le 28 février, avec son but marqué en toute fin de première mi-temps, signe incontestable de son leadership. Son histoire et celle de la Juventus continueront logiquement de s’écrire ensemble», peut-on lire dans le communiqué des Piémontais.

Ufficiale | @2DaniLuiz rinnova fino al 2025 ⚪️⚫️ — JuventusFC (@juventusfc) March 2, 2023

Cette saison, Danilo s’est imposé comme un élément important du système de Massimiliano Allegri. Il a disputé 24 rencontres de Serie A, depuis le début de l’exercice en cours, marquant 3 buts et délivrant 3 passes décisives. Par ailleurs, l’international Brésilien est, avec Filip Kostić, le seul turinois à avoir disputé l’intégralité des rencontres de la Juve cette saison.