Officiel: Cristiano Ronaldo lourdement sanctionné par la Fédération anglaise

La Fédération anglaise de football a prononcé, ce mercredi, une sanction de deux matchs de suspension contre Cristiano Ronaldo en Premier League. Le portugais avait cassé le téléphone d’un jeune fan anglais la saison passée.

Cristiano Ronaldo est officiellement un joueur sans club depuis ce mardi soir. Manchester United a en effet annoncé la résiliation, à l’amiable, du contrat du Portugais, conséquence de son interview choc accordé à Piers Morgan. Mais le quintuple Ballon d’Or n’en a pas encore fini avec l’Angleterre pour autant. Au lendemain de l’annonce de son départ, le meilleur buteur de l’histoire du football a été sanctionné par la Fédération anglaise.

Rappelons que, lors du match face à Everton la saison passée, l’ancien buteur du Real Madrid et de la Juventus avait cassé le téléphone d’un jeune fan anglais qui demandait un selfie à la superstar. Un comportement jugé inapproprié par la FA, qui lui inflige donc deux matchs de suspension en Première League et une amende de 58 000 euros. «Une commission de réglementation indépendante a estimé que son comportement était à la fois inapproprié et violent lors d’une audience ultérieure, et a imposé ces sanctions», a expliqué la Fédération dans son communiqué pour annoncer la nouvelle.

Si CR7 n’évolue plus dans le championnat anglais, la sanction restera tout de meme active. D’ailleurs, le Portugais est lié, depuis l’annonce de son départ, à deux clubs de Premier League, notamment Newcastle et Chelsea. En cas de signature dans l’une de ces deux écuries, Ronaldo raterait donc ses deux premiers matchs. Toutefois, selon les médias anglais, Cristiano Ronaldo avait averti en août dernier qu’il contesterait toutes sanctions liées à ce dossier. Affaire à suivre donc….