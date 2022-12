Officiel: Cristiano Ronaldo file à Al-Nassr en Arabie Saoudite

Al-Nassr a officialisé Cristiano Ronaldo comme son nouveau joueur ce vendredi soir, via un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Le quintuple Ballon d’Or s’engage jusqu’en 2025 avec le club saoudien.

C’était attendu, c’est désormais officiel. Incapable de trouver un point de chute au plus haut niveau en Europe, après la résiliation de son contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo s’est fait une raison. Et comme attendu depuis plusieurs semaines, le portugais rejoint le championnat de l’Arabie Saoudite, en s’engageant avec le club Al-Nassr pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’en 2025.

« Le plus grand athlète du monde a officiellement signé pour Al-Nassr« , a écrit le club de Riyad ce vendredi sur son compte Twitter. « Je suis très heureux de découvrir le championnat saoudien, avec le club d’Al-Nassr. Je suis là pour aider mon nouveau club à progresser. On va travailler ensemble pour la réussite d’Al-Nassr, dans un championnat qui a une vision différente« , a de son côté clamé CR7.

Pour attirer le quintuple Ballon d’Or, Al-Nassr a dû mettre les mains à la poche. Selon la presse espagnole, Cristiano Ronaldo va gagner 200 millions d’euros par an dans son nouveau club, ce qui va permettre à l’intéressé de devenir le joueur le mieux payé de la planète. « L’Histoire est en marche. C’est une signature qui non seulement inspirera notre club à atteindre un succès encore plus grand, mais inspirera notre Ligue, notre nation et les générations futures, garçons et filles, à être la meilleure version d’eux-mêmes. Bienvenue », a ajouté le club saoudien dans un communiqué.

Dans le vestiaire d’Al-Nassr, Cristiano Ronaldo va retrouver des joueurs comme David Ospina, Alvaro Gonzalez, Ghislain Konan, Luiz Gustavo, Talisca, Gonzalo ‘Pity’ Martinez ou encore Vincent Aboubakar. Il évoluera également sous les ordres de Rudi Garcia, qui l’attend déjà à l’entraînement.