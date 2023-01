Officiel: Chelsea s’offre sa 5è recrue hivernale

Dans un communiqué publié ce vendredi soir, Chelsea a annoncé le recrutement du jeune attaquant anglais Noni Madueke en provenance du PSV Eindhoven.

Chelsea est déchaînée sur ce mercato hivernal. Après avoir déjà enregistré les arrivées de Mudryk (90 M€), Badiashile (38 M€), Andrey Santos (12,5 M€) et Datro Fofana (12 M€), plus le prêt payant de João Félix (11 M€), les Blues ont accueilli ce vendredi Noni Madueke. Le jeune attaquant anglais débarque dans le club londonien en provenance du PSV Eindhoven contre la somme de 35 millions d’euros.

«L’international anglais des jeunes – l’un des jeunes talents les plus excitants d’Europe – a signé un contrat de sept ans et demi, avec une option de prolongation d’un an pour le club, afin de sceller son départ de l’Eredivisie. Madueke, un ailier droit gaucher, devient notre deuxième recrue de la semaine alors qu’il suit Mykhailo Mudryk», peut-on lire dans le communiqué du club.

Noni Madueke is a Blue! 🔵 pic.twitter.com/xHihCeU7oF — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 20, 2023

Noni Madueke est considéré comme un grand espoir du football anglais. Arrivé au PSV en 2019, il a inscrit 19 buts en 78 matches. Désormais, le jeune buteur va entamer un nouveau chapitre de sa carrière avec les Blues, où il devra se faire une place au milieu de grands noms tels que Sterling, Aubameyang, Havertz ou encore Ziyech. Mais l’ancien attaquant du PSV est tout de même impatient de débuter.

«Retourner en Angleterre et jouer en Premier League est un rêve pour moi et ma famille et j’ai hâte de commencer. Je suis ravi de ce que l’avenir nous réserve, de la vision du propriétaire pour l’avenir et d’être dans un club comme celui-ci et de gagner au plus haut niveau», a confié Madueke après sa signature.