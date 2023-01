Officiel: Chelsea s’offre Benoît Badiashile

Dans un communiqué publié ce jeudi, Chelsea a officialisé la venue du défenseur français Benoît Badiashile, en provenance de Monaco. Il s’est engagé pour sept ans et demi avec les Blues.

A la recherche d’un renfort pour son secteur défensif, Chelsea a jeté son dévolu sur le jeune défenseur de Monaco, Benoît Badiashile. Et, après de longues négociations pour résister à la forte concurrence de Manchester United, les Blues ont officialisé ce jeudi la venue du joueur formé à l’ASM.

« Benoit Badiashile a complété un transfert permanent à Chelsea en provenance de l’AS Monaco, signant un contrat de sept ans et demi à Stamford Bridge. (…) Bien qu’il n’ait que 22 ans en mars, Badiashile possède déjà une grande expérience de l’élite française et de l’Europe, où il a participé à la Ligue des champions et à la Ligue Europa avec l’AS Monaco, totalisant à ce jour près de 150 apparitions toutes compétitions confondues », expliquent les sociétaires de Stamford Bridge.

Après des débuts compliqués avec son club formateur, le défenseur central de 21 ans s’est imposé lors de la saison dernière (34 rencontres toutes compétitions confondues, 1 but inscrit). Confirmant sa nouvelle forme en ce début d’exercice, Badiashile a notamment été décisif lors d’une victoire 2-1 contre l’Olympique Lyonnais à domicile. Il fait ensuite ses premiers pas en équipe de France en renforçant un effectif décimé, en septembre.

Désormais, le défenseur central va passer un cap en rejoignant Chelsea et la Premier League. Mais il ne semble pas impressionner par ce nouveau défi qui l’attend. « Je suis très heureux d’être ici à Chelsea. Je suis très excité de commencer à jouer pour ce club. J’ai hâte de voir les fans et de commencer à jouer dans le meilleur championnat du monde », a-t-il déclaré dans le communiqué publié par les Blues pour annoncer sa venue