Officiel: Chelsea blinde Reece James

Dans un communiqué publié ce lundi, Chelsea a annoncé la prolongation de son défenseur Reece James. L’international Anglais est désormais lié aux Blues jusqu’en 2027.

Après avoir clôturé un mercato mouvementé, avec notamment les arrivées de Kalidou Koulibaly, Ryan Sterling ou encore Pierre Emerick Aubameyang, Chelsea pense désormais à conserver ses cadres. Dans cet objectif, les Blues ont prolongé leur défenseur Reece James pour les cinq prochaines années, soit jusqu’en 2027. Le club de Londres a annoncé la nouvelle via un communiqué publié sur ses canaux officiels.

«Le Chelsea Football Club est ravi d’annoncer que Reece James a signé un nouveau contrat de cinq ans», a écrit le club anglais. Titulaire dans son couloir droit depuis le début de la saison, l’international Anglais (13 sélections) a déjà inscrit un but et délivré une passe décisive. Cette prolongation doit faire le bonheur de son entraîneur Thomas Tuchel, qui compte particulièrement sur le joueur de 22 ans.

Reece James: here to stay! ✍️🔵 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 5, 2022

«Je suis ravi de mon nouveau contrat et je suis reconnaissant pour les fans, le nouveau propriétaire et toutes les personnes impliquées dans le club. J’ai hâte de voir ce que l’avenir nous réserve, et je suis sûr que nous aurons la chance de remporter de nombreux trophées. J’ai grandi en soutenant ce club et je suis ici depuis l’âge de six ans. J’ai mis un stylo sur papier sur un nouveau contrat parce que c’est le club dans lequel je veux être. J’aimerais remercier tout particulièrement les fans, je suis là pour rester et nous avons un bel avenir devant nous», a déclaré, pour l’occasion, le joueur des Blues.