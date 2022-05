Officiel: Chelsea a un nouveau propriétaire

Dans un communiqué publié ce lundi, Chelsea a officialisé son rachat par un consortium mené par l’Américain Todd Boehly et Clearlake Capital.

C’était attendu, c’est désormais officiel. Deux jours après avoir annoncé avoir trouvé « un accord final et définitif », Chelsea a officialisé ce lundi son rachat par le consortium mené par l’Américain Todd Boehly et Clearlake Capital. En début de semaine dernière, la Premier League et le gouvernement britannique avaient déjà validé ce rachat. Les Blues ont annoncé la nouvelle via un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

« Nous sommes honorés de devenir les nouveaux propriétaires du Chelsea Football Club, Nous sommes tous impliqués à 100% chaque minute de chaque match. Notre vision en tant que propriétaires est claire: nous voulons rendre les fans fiers » , a déclaré Boehly dans le communiqué du club londonien.

Consortium led by Todd Boehly and Clearlake Capital completes acquisition of Chelsea Football Club. — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 30, 2022

La vente du club a été finalisée pour la somme de 4,25 milliards de livres (4,97 milliards d’euros). Pour rappel, l’ancien propriétaire Roman Abramovitch a été forcé par le gouvernement britannique de vendre Chelsea, après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. L’homme d’affaires russes est réputé pour être proche du président Vladimir Poutine.