Officiel: Cesc Fabregas rebondit en Italie

Cesc Fabregas s’est officiellement engagé avec Côme ce lundi, en Serie B. Le milieu espagnol a signé un contrat de deux ans avec son nouveau club, selon la presse italienne.

Le milieu de terrain espagnol Cesc Fabregas, en fin de contrat à l’AS Monaco, évoluera la saison prochaine en deuxième division italienne sous les couleurs de Côme, a annoncé lundi la Serie B sur son site officiel. Une information confirmée quelques instants plus tard par le club en question, dans un communiqué publié également sur son site.

Selon la presse italienne, le club qui a terminé la saison dernière 13e du championnat de Serie B, a offert un contrat de deux ans au champion du monde 2010. Fabregas, 35 ans, sort d’une saison quasi-blanche avec Monaco. Il n’a plus joué avec l’équipe première de la Principauté depuis septembre. « Au niveau individuel, ça se termine mal, c’est certain. Tout professionnel veut jouer et se sentir important« , avait confié l’Espagnol à l’AFP en mai, assurant avoir vécu la « pire » de sa longue carrière.

Passé par Arsenal, Barcelone ou encore Chelsea, le milieu expérimenté n’a pourtant rien perdu de sa motivation. « Je veux encore jouer. Je ne veux pas finir comme ça. L’année a été trop mauvaise pour terminer ainsi. Je veux prendre du plaisir, terminer avec de bonnes sensations« , avait-il souligné à l’AFP. Cesc Fabregas a désormais l’occasion de clôturer de la meilleure des manières sa carrière, pourquoi pas en aidant Côme à accéder en Serie A la saison prochaine.