Officiel: Avram Grant, nouveau sélectionneur de la Zambie

La Fédération zambienne de football a présenté ce jeudi aux médias le nouveau sélectionneur des Chipolopolo. Et la FAZ a choisi le technicien israélien Avram Grant.

C’est officiel. Avram Grant est le nouveau sélectionneur de la Zambie. Le technicien israélien a été présenté ce jeudi aux médias locaux lors d’une conférence de presse à l’hôtel Taj Pamodzi à Lusaka. L’ancien entraîneur du Ghana, Chelsea et West Ham a signé un contrat de deux ans avec une option de prolongation avec les Chipolopolo.

«Je cherchais le bon défi, c’est pourquoi j’ai choisi la Zambie», a déclaré le coach âgé de 67 ans après son officialisation. «Je suis ici à cause du défi et j’espère que lorsque je partirai d’ici, je regarderai autour de moi et je dirai que nous avons fait du bon travail et nous avons posé de bonnes bases pour l’avenir. Je pense que la Zambie a le potentiel. Nous avons fixé les objectifs de ce que nous voulons réaliser», a-t-il ajouté.

Remplaçant du croate Aljosa Asanovic, qui a démissionné de son poste en septembre 2022 après avoir été aux commandes pendant seulement neuf mois, Avram Grant va tenter de qualifier la Zambie pour la phase finale de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire. Logés dans le groupe H, les Chipolopolo sont deuxième avec trois points, derrière les Éléphants, après deux journées, vainqueurs des Comores (2-1) et battus par les Ivoiriens (1-3).