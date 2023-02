Officiel: Arsenal blinde Gabriel Martinelli

Arsenal a officialisé ce vendredi matin, la prolongation de son ailier Gabriel Martinelli. Le brésilien est désormais lié aux Gunners à long terme.

Cadre indiscutable du dispositif de Mikel Arteta et l’un des acteurs majeurs de la superbe saison du club anglais, Gabriel Martinelli prolonge l’aventure avec Arsenal. En effet, dans un communiqué publié ce vendredi matin, les Gunners annoncent l’extension du bail de leur ailier brésilien pour une longue durée. Selon les médias, son nouveau contrat s’étend jusqu’en 2027.

«Gabriel Martinelli a signé un nouveau contrat avec le club, engageant son avenir à long terme avec nous. Le joueur de 21 ans, qui en est à sa quatrième saison dans le nord de Londres, a déjà fait 111 apparitions en équipe première toutes compétitions confondues au cours de sa carrière bourrée d’action à Arsenal. L’international brésilien, qui a représenté son pays lors de la récente Coupe du monde au Qatar, a fait 36 apparitions en équipe première la saison dernière et a été élu joueur du mois en décembre 2021 et janvier 2022», précise le communiqué des Gunners, publié sur leur site officiel.

Gabriel Martinelli 🤝 The Arsenal — Arsenal (@Arsenal) February 3, 2023

Gabriel Martinelli a marqué 7 buts et délivré 3 passes décisives en 27 matchs toutes compétitions avec Arsenal cette saison. Son entraîneur compte évidemment sur lui pour aider le club a remporté de titres, à commencer par la Premier League en fin d’exercice en cours. Les Gunners, avec un match en retard, mènent de 5 points sur Manchester City après 20 journées.

« Nous sommes ravis que Gabi ait signé un nouveau contrat à long terme. Nos supporters voient sa qualité et son énergie à chaque fois qu’il enfile le maillot et il est le même tous les jours à l’entraînement, avec son travail acharné et ses valeurs positives. Gabi est encore très jeune, donc nous savons qu’il y a encore beaucoup à venir de lui et c’est formidable que nous puissions faire ce voyage ensemble. Nous sommes maintenant ravis de continuer à développer son immense talent et avons hâte de le voir jouer avec Arsenal dans les années à venir”, a déclaré Mikel Arteta dans le communiqué du club.