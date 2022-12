Officiel: André Onana prend sa retraite internationale

Suspendu de la sélection camerounaise en raison d’une brouille avec son entraîneur Rigobert Song lors de la coupe du monde, André Onana a mis un terme à sa carrière internationale. Il a fait l’annonce ce vendredi sur les réseaux sociaux.

André Onana a annoncé ce vendredi avoir mis un terme à sa carrière internationale. Dans un long post sur les réseaux sociaux, le gardien de l’Inter a expliqué qui sera toujours fidèle à sa sélection nationale même s’il ne portera plus le maillot des Lions Indomptables.

« Toute histoire, aussi belle soit-elle, a une fin. Et mon histoire au sein de l’équipe nationale du Cameroun a pris fin. Les joueurs vont et viennent, les noms sont éphémères, mais le Cameroun passe avant toute personne ou joueur. Le Cameroun est éternel. Aussi éternel est mon amour pour l’équipe nationale et pour notre peuple qui nous a toujours soutenus, quelle que soit la difficulté du moment. Mon sentiment ne changera jamais. Mon cœur camerounais continuera de battre et où que j’aille, je me battrai toujours pour porter mon pays le plus haut possible », a écrit André Onana.

L’ancien joueur de l’Ajax n’a pas manqué de remercier sa famille, son staff et ses fans qui l’ont soutenu au cours son aventure avec les Lions. « A présent je vais continuer, comme le font les plus de 27 millions de Camerounais à chaque match, à suivre et supporter notre équipe de l’extérieur. Je ne peux que remercier tous ceux qui m’ont fait confiance et qui ont cru que je pouvais apporter un plus et une contribution à cette équipe. La Nation d’abord et pour toujours », a-t-il conclu.

Un caprice?

L’annonce de la retraite d’André Onana intervient quelques semaines après sa brouille avec le sélectionneur de l’équipe du Cameroun, Rigobert Song. Exclu par son entraîneur lors du match de phase de poule du Mondial 2022 face à la Suisse (3-3) pour des raisons d’indiscipline, le joueur de 26 ans a par la suite été suspendu à titre provisoire. Une décision qui a fortement déplu à Onana qui a quitté le Qatar sans attendre la fin de la mission de son équipe. Depuis, s’en est suivi sur les réseaux sociaux, une guerre d’explication entre le joueur et son coach……

Rigobert Song reproche à son joueur, son attitude «one man show», avec des initiatives inutiles qui pourraient mettre l’équipe en danger. «A l’entraînement, il fait son one man show, il joue avec les pieds. Je l’appelle et je lui dis : ‘mon petit non, c’est trop de risques, joue le ballon sur le côté. C’est plus simple sur le côté parce qu’on peut le perdre et le reprendre.’ Il est fâché, il ne lui en faut pas beaucoup« , avait expliqué le technicien camerounais au cours d’une conversation avec un proche, enregistrée à son insu.

De son côté, Onana jure avoir toujours œuvré pour le bien de sa sélection nationale et n’a jamais manqué de respect à personne. « Dans un monde où le mensonge est la chose la plus courante, dire la vérité fait de vous un révolutionnaire. Mais à la fin, le temps remet tout à sa place », avait écrit le dernier rempart des Nerazzurri sur son compte Twitter.