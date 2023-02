Officiel: André Ayew signe à Nottingham Forest

Nottingham Forest a officialisé ce jeudi soir l’arrivée de l’attaquant ghanéen, André Ayew, qui s’engage avec les Reds jusqu’à la fin de la saison.

C’est officiel. André Ayew est un joueur de Nottingham Forest. L’attaquant ghanéen s’est engagé avec les Reds pour les six prochains mois, soit jusqu’à la fin de la saison en cours. Libre depuis son départ d’Al Sadd au Qatar, le capitaine des Black Stars a passé cet après-midi sa visite médicale avant de signer dans la foulée son contrat.

«Nottingham Forest est ravi d’annoncer la signature du capitaine du Ghana André Ayew. L’attaquant rejoint un transfert gratuit suite à son récent départ d’Al Sadd et a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison. André portera le numéro 42 pendant son séjour à Trentside», a annoncé le club anglais dans un communiqué sur son site officiel.

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, André Ayew ne vient pas en novice dans ce championnat qu’il connait très bien. Le finaliste malheureux de la CAN 2017 a évolué entre 2019 et 2021 à Swansea en Premier League où il a marqué 21 buts en 89 matchs. A Nottingham, le joueur de 33 ans va retrouver un effectif qui compte déjà de nombreux joueurs africains comme les Ivoiriens Serge Aurier et Willy Boly, les Sénégalais Cheikhou Kouyaté et Moussa Niakhaté et les Nigérians Taiwo Awonniyi et Emmanuel Dennis.

«C’est un sentiment formidable de signer pour Nottingham Forest. Je sais à quel point le club est grand et je sais à quel point le club compte pour la ville et les fans. Cela a toujours été difficile chaque fois que j’ai joué contre Forest et au City Ground et j’adore le stade», a d’ailleurs déclaré Ayew après son officialisation.

Nottingham Forest is delighted to welcome Ghana captain André Ayew to The City Ground! 😍#WelcomeAndré 🇬🇭 — Nottingham Forest FC (@NFFC) February 2, 2023