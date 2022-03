Axée sur la préservation de l’environnement marin et côtier, l’initiative de surveillance mondiale de l’environnement et de la sécurité et de l’Afrique (GMES & Afrique) constitue un des grands points de la coopération de longue date entre l’Afrique et l’Europe dans le domaine des sciences et technologies spatiales. Après une première phase satisfaisante du programme GMES et Afrique, la deuxième phase a été officiellement lancée ce lundi 14 mars 2022 à Cotonou en République du Bénin.

Placée sous le thème « L’Observation de la Terre : Favoriser la durabilité environnementale et la croissance socio-économique en Afrique », la cérémonie de lancement de la deuxième phase du programme GMES et Afrique, a connu la participation du commissaire à l’éducation des sciences et technologies et de l’innovation au sein de l’union Africaine, le représentant de la délégation de l’union Européenne au Bénin, le responsable des systèmes d’informations géographiques et cartographiques des Etats de l’Afrique de l’Ouest, le directeur intérimaire à l’éducation des sciences et technologies et l’innovation Africaine, le préfet maritime du Bénin et les représentants des consortiums intervenant dans le projet.

Dans son discours d’ouverture, Ismaël Gueye, au nom du Chef de la Division science et technologie de la Cedeao, a martelé que le Programme de suivi global de l’environnement et de la Sécurité (Gmes) 2 est venu au bon moment. Il a également salué l’engagement des femmes dans ce Projet qui suscite d’après lui, beaucoup d’espoir dans la capacité et l’évaluation de l’état de l’environnement, de la réponse aux besoins d’urgence dans les domaines tels que l’environnement, l’agriculture, le développement régional, la sécurité et le transport

Ruben alba Aguilera, représentant de la commission de l’Union Européenne dans son allocution, a indiqué que l’Union Européenne est prête à soutenir ce processus afin de renforcer les liens entre l’Afrique et l’Europe en ce qui concerne les projets et les programmes continentaux mis en place au niveau local et national.

Pour sa part, le Préfet maritime du Bénin, Fernand Maxime Ahoyo, représentant du gouvernement béninois, a indiqué que GMES et Afrique s’inscrit parfaitement dans l’un des piliers du programme d’action du gouvernement du Bénin qui vise à accroitre durablement le bien-être social des populations à travers en autre l’action et le renforcement de la préservation de l’environnement ainsi que la résilience aux changements climatiques.

Huit consortiums sélectionnés pour la deuxième phase

La rencontre a permis d’outiller les participants sur les mécanismes à mettre en œuvre pour renforcer les capacités des institutions africaines en leur fournissant les ressources nécessaires pour accéder et exploiter les services d’observation de la terre, en particulier dans les domaines de l’eau et des ressources naturelles, ainsi que des zones marines et côtières.

Cette cérémonie de lancement à servi également de rampe à la remise de prix et d’attestations aux huit consortiums sélectionnés pour mettre en œuvre la deuxième phase du programme. Cette distinction vise à reconnaître les efforts des consortiums sélectionnés lors de la mise en œuvre de la phase 1 du programme GMES. Elle leur permettra également de s’acquitter de leurs obligations contractuelles de manière efficace et efficiente grâce à la compréhension de GMES & Afrique, la description de l’action, du financement, de la passation des marchés, de la gestion des politiques, règles et principes de l’AUC.

Une première phase réussie

Faut-il le rappeler, la phase 1 du programme de soutien GMES et Afrique a été signée entre la Commission de l’Union africaine (CUA) et la Commission européenne (CE) en décembre 2016 et s’est achevée en décembre 2021 pour un budget total de 30 millions d’euros (34 millions de dollars) pour quatre ans. La phase 2 de GMES et Afrique qui vient ainsi donc d’être lancée va connaitre son épilogue en décembre 2025. L’investissement total de la Commission européenne dans la phase 2 de GMES et de l’Afrique s’élève à 24 650 000 EUR (28 millions USD).

Le programme GMES (surveillance mondiale pour l’environnement et la sécurité), de la commission s’inscrit dans le cadre de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine, mais également dans le cadre de la politique et de la stratégie spatiales africaines, qui préconisent la promotion d’économies et de communautés écologiquement durables et résistantes au changement climatique grâce à des modes de production et de consommation durables, à la sécurité de l’eau, à la préparation et à la prévention des catastrophes naturelles et aux énergies renouvelables.