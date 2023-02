Obi Mikel: « Hazard est le joueur le plus paresseux que j’ai vu »

Dans une longue interview accordée à Dubai Eye 103.8 et reprise par Dailypost, John Obi Mikel s’est prononcé sur la situation délicate d’Eden Hazard au Real Madrid. Et l’ancien joueur de Chelsea estime que son ex-coéquipier chez les Blues est le joueur le plus paresseux au monde.

L’ancien milieu de terrain nigérian, John Obi Mikel, qui a récemment pris sa retraite, a connu une carrière footballistique riche en émotions au sein de nombreux clubs. Il a notamment fait ses preuves pendant près de dix ans à Chelsea, de 2007 à 2016. Pendant cette période, il a partagé le terrain avec des joueurs de renom, comme Eden Hazard, qui a ensuite rejoint le Real Madrid.

Interrogé sur les performances de l’ex-meneur de jeu des Blues, Obi Mikel a confirmé une réalité longtemps soupçonnée : Hazard n’était pas un grand travailleur. « Avant de rejoindre Chelsea, je n’avais aucune idée de ce que signifiait un entraînement en Angleterre. Mais en fait, la façon dont les joueurs se comportaient dans un match correspond à la façon dont ils s’entraînent« , a-t-il expliqué à Dubai Eye 103.8.

« Il y a des tacles à gogo, des altercations lors des séances, des joueurs qui cherchent à se faire remarquer pour être titulaires le week-end. Il est impossible d’arriver et de dire que l’on ne veut pas s’entraîner. Mais il y avait une exception : Eden Hazard. Il ne s’entraînait jamais. C’est le joueur le plus paresseux que j’ai jamais vu. Pourtant, le week-end, il était l’homme du match et venait vous dire : « Les gars, vous voyez ? » », se souvient le Nigérian.

Obi Mikel a également partagé des anecdotes intéressantes sur la nourriture et les habitudes alimentaires de Hazard, en expliquant que le joueur belge était un grand gourmand et qu’il adorait manger: « A Chelsea, 20 minutes après la fin du repas, il était encore là, en train de manger du riz au lait. Mais à 15h, il était là et il était excellent. On le laissait faire ce qu’il voulait ». Malgré ses commentaires sur les habitudes de travail de son ancien coéquipier, Obi Mikel garde un grand respect pour le talent d’Hazard.

"Eden Hazard is the laziest footballer I have ever seen in my life"



– John Mikel Obi pic.twitter.com/jwVf9n25Wu — 🐬 @𝗼𝗻𝗲𝗷𝗼𝗯𝗹𝗲𝘀𝘀𝗯𝗼𝘆 (@OneJoblessBoy) February 16, 2023