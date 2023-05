Nouvelles frappes israéliennes à Gaza: 02 Palestiniens tués

- Publicité-

Deux Palestiniens ont été tués dans des frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza, portant à 15 le nombre de morts ce mardi 9 mai 2023.

De nouvelles frappes israéliennes ont tué deux palestiniens à Gaza, ce lundi, ont annoncé des responsables dans ce territoire contrôlé par le Hamas. Le ministère de la Santé de Gaza a rapporté que les victimes ont été touchées par un missile dans leur véhicule à Khan Younès. Selon l’armée israélienne, il s’agissait d’une « équipe terroriste » du Jihad islamique préparant une attaque au missile contre Israël.

Cette attaque intervient après une série de frappes israéliennes sur Gaza, faisant des morts parmi les civils, y compris des femmes et des enfants. Les Nations unies ont appelé toutes les parties à faire preuve de retenue et à éviter toute escalade dans la région. La situation reste tendue dans cette zone à la frontière entre Gaza et Israël, malgré les appels à la désescalade.

- Publicité-

La communauté internationale appelle au calme

Dans un communiqué ce mardi, l’Union Européenne a exprimé sa préoccupation face à la dernière escalade à Gaza et a appelé au respect du droit humanitaire. Peu avant cette déclaration du bloc européen, l’ONU a condamné les raids israéliens sur Gaza, appelant au calme et à la retenue.