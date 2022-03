Nouvelle attaque en RDC: la milice Codeco tue 14 personnes en Ituri

La milice Codeco est un groupe armé structuré autour d’une secte religieuse. Elle prétend défendre la tribu Lendu, une des communautés de l’Ituri, face à l’armée et à la tribu Hema. Elle est très active dans la région de l’Est de la RDC. Malgré l’état de siège instauré dans cette partie du pays, les attaques terroristes notamment celles de la milice Codeco deviennent légion, mettant en cause, l’efficacité de l’état de siège.

Quatorze personnes déplacées, dont sept enfants, ont été tuées samedi dans une attaque menée par des miliciens dans un camp de réfugiés en Ituri dans le nord-est de la République démocratique du Congo, a annoncé ce dimanche, la Croix-rouge. Au nombre des personnes décédées, figurent une fillette de 2 ans et 5 femmes âgées entre 25 et 32 ans. Les victimes ont été tuées de sang-froid à la machette.

