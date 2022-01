Nouvelle attaque au Burkina Faso: 9 civils tués dans le centre-nord du pays

Plusieurs civils ont été tués dans une nouvelle attaque au centre-nord du Burkina Faso. L’attaque a été perpétrée par des hommes armés non identifiés dans la localité de Namssiguian.

Le Burkina Faso a essuyé une nouvelle attaque terroriste. Cette dernière a été perpétrée samedi, par des hommes armés non identifiés. D’après l’Agence d’Information du Burkina Faso (AIB), en plus des victimes, les assaillants ont saboté les équipements techniques d’une compagnie de téléphone dans le village. L’attaque a également fait des blessés.

Mardi, des hommes armés non identifiés ont attaqué la commune de Tokabangou, située dans le département de Markoye, dans la province d’Oudalan, région du Sahel, au Burkina Faso. Un véhicule des Forces de Défense et de Sécurité en partance pour la rescousse a heurté une mine suivi d’échange de tirs. A titre de bilan, on note 6 FDS tombés, un civil décédé et 2 blindés détruits.

Cette attaque intervient après celle perpétrée contre le village de Noaka, et qui a fait 2 morts dont un chef, dans le rang des Volontaires Pour la Patrie (VDP), et un grenier incendié. Le Burkina Faso fait face aux attaques terroristes depuis 2015. Le pays compte à ce jour, 1,5 million de personnes déplacées selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (Ocha).