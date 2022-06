Nouvel tête-à-tête entre Talon et Soglo: Moïse Kérékou s’intéresse au contenu des échanges

Le vice-président du forum des anciens chefs d’Etat d’Afrique et premier président du Bénin à l’ère du renouveau démocratique, Nicéphore Dieudonné Soglo a été reçu ce mercredi 08 Juin au palais de la présidence de la République. Une rencontre dont se réjouit l’ancien ambassadeur Moïse Kérékou.

Dans une publication sur son compte « Meta », Moïse Kérékou a commenté le tête-à-tête tenu hier mercredi par le président Patrice Talon et l’ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. « J’accueille favorablement le tête-à-tête d’hier et je me réjouis de la deuxième rencontre des deux Hommes d’Etat« , commente Moïse Kérékou dans sa publication. L’ancien Ambassadeur de la République du Bénin près la Turquie estime dans sa publication qu’il est temps que les discussions commencent à porter leurs fruits entre les acteurs politiques.

Le colistier du professeur de droit constitutionnel à la dernière élection présidentielle est préoccupé du contenu des échanges entre les deux personnalités. Il faut préciser que rien n’a filtré de leur tête-à-tête. « De quoi pourrait-il s’agir concrètement : le retour au Bercail de Lehady Soglo ainsi que des exilés ‘politiques, s’est demandé Moïse Kérékou préoccupé par le contenu des discussions entre le chef de l’Etat et son parrain.

Une pensée en faveur de Madougou et Aïvo…

Les retombées de cette rencontre entre Nicéphore Soglo et Patrice Talon, deux hommes divisés sur la conception du pouvoir politique peuvent être favorables au constitutionnaliste Joël Aïvo et à l’ancien ministre Reckya Madougou tous deux condamnés à de lourdes peines de prison.

C’est du moins l’espoir porté par Moïse Kérékou qui invite les béninois a continuer à avoir de pensées positives et à prier aussi pour la libération du candidat du front pour la restauration de la démocratie et de la candidate des démocrates à la dernière élection présidentielle.

Pour Moïse Kérékou, les questions politiques peuvent se régler politiquement et diplomatiquement. La rencontre Talon et Soglo peut être classée dans ce registre, estime-t-il avant de faire le vœu de voir les prochaines législatives inclusives.