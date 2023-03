Nouveau tir de missile balistique par la Corée du Nord

La Corée du Nord a effectué un nouveau tir de missile balistique non identifié en direction de la mer de l’Est, mardi 14 mars. Cette annonce intervient alors que des exercices militaires conjoints entre la Corée du Sud et les États-Unis sont en cours.

L’état-major interarmées de la Corée du Sud a annoncé mardi 14 mars que la Corée du Nord avait procédé à un nouveau tir de missile balistique non identifié en direction de la mer de l’Est, également connue sous le nom de mer du Japon.

Cette annonce survient alors que des exercices militaires conjoints de grande ampleur entre la Corée du Sud et les États-Unis ont lieu actuellement dans la région. Le tir de missile a été condamné par le Japon et les États-Unis, qui ont appelé la Corée du Nord à mettre fin à ses provocations.

Le tir de missile balistique par la Corée du Nord constitue une violation des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et un défi pour les États-Unis et la Corée du Sud, qui poursuivent leur coopération militaire dans la région.

Cette action de la Corée du Nord survient dans un contexte de tensions diplomatiques croissantes entre la Corée du Nord et les États-Unis, ainsi qu’entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Les États-Unis ont réaffirmé leur engagement envers la défense de leurs alliés et leur détermination à faire face aux menaces de la Corée du Nord.