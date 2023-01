« Nous sommes sur le point de nous marier », Suspect 95 annonce son mariage

Deux ans après le décès de sa femme, le rappeur ivoirien Suspect 95 a trouvé l’amour dans les bras d’une femme avec qui il compte de marier bientôt.

Suspect 95 n’est plus un cœur à prendre. Comme il l’a annoncé dans son single « Dans ma tête », après la mort de son épouse, le chanteur a décidé de refaire sa vie.

« Effectivement, j’ai retrouvé l’amour comme je l’ai signifié dans ma chanson ‘Dans ma Tête’. On s’est rencontré dans le cadre du travail c’est-à-dire du showbiz. Donc merci à la musique car aujourd’hui, nous sommes sur le point de nous marier, ce qui nous rend naturellement heureux”, a confié Suspect 95 dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Une bonne nouvelle pour l’artiste qui, au bord de la dépression, a frôlé le suicide après la mort de sa femme en décembre 2020. Pour rappel, le 13 décembre 2020, Suspect 95 a annoncé le décès de sa femme. S’en est suivi des détails donnés par le média spécialisé des faits divers, Police Secours.

»La découverte d’un pot de yaourt ouvert, et posé près d’un poison à rats et à souris à sa résidence 03 pièces de Cocody palmeraie dans un immeuble, suivie d’une mort survenant aussi rapidement au cours de son transport dans un hôpital samedi soir… Décédée samedi, les circonstances de sa mort oscillent encore entre suicide et empoisonnement pour la police qui a ouvert une enquête », avait confié Police secours qui a pris le soin de préciser que Suspect 95 n’est pas suspecté du meurtre de sa compagne.