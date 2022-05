« Nous sommes prêts à discuter des moyens d’exporter les céréales ukrainiennes », Vladimir Poutine

Le président russe l’a déclaré samedi lors d’un entretien téléphonique avec Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz. La Russie est « prête » à aider une exportation « sans entraves » des céréales de l’Ukraine, déclare Vladimir Poutine.

L’élection présidentielle terminée, Emmanuel Macron a pu reprendre la communication avec Vladimir Poutine. Si le président russe continue son invasion en Ukraine, l’Union européenne souhaite rester active dans sa lutte pour tenter d’infléchir le cours des événements.

La Russie est « prête » à aider une exportation « sans entraves » des céréales de l’Ukraine, a déclaré Vladimir Poutine, samedi 28 mai, lors d’un entretien téléphonique avec son homologue français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz. Par ailleurs, au cours de ce même entretien, le président russe a dénoncé le « caractère dangereux » des livraisons d’armes occidentales à l’Ukraine, et mis en garde contre une « déstabilisation » ultérieure.

La localité de Lyman, dans le Donbass, conquise par Moscou

C’est un important nœud ferroviaire situé au nord-est de la ville symbole de Sloviansk, reprise aux séparatistes prorusses par Kiev en 2014, et de Kramatorsk, la capitale de la partie de la région de Donetsk sous contrôle ukrainien. La prise de Lyman permettrait aux forces russes de progresser dans leur tentative d’encercler Sievierodonetsk et Lyssytchansk, deux autres importantes villes ukrainiennes situées plus à l’est.

L’armée russe a effectué un nouveau tir d’essai du missile de croisière hypersonique Zircon. Le missile a été tiré depuis une frégate en mer de Barents, vers une cible dans les eaux de la mer Blanche. Le tir a été effectué dans le cadre des « essais de nouvelles armes » russes, selon le ministère russe de la Défense.