« Nous résisterons aux attaques du mal russe », Volodymyr Zelensky

La Russie a ciblé tôt jeudi Mykolaïv et Odessa, villes portuaires du sud de l’Ukraine, blessant au moins 20 personnes, ont rapporté les autorités locales.

« Les Russes ont frappé le centre de la ville (de Mykolaïv). Un garage et un immeuble résidentiel de trois étages sont en feu. Les pompiers se sont rendus sur les lieux », a indiqué sur Telegram Vitaliy Kim, gouverneur de la région de Mykolaïv. « Dix-huit personnes au total ont été blessées, neuf d’entre elles ont été hospitalisées, dont cinq enfants, deux personnes ont été sorties des décombres », a-t-il ajouté.

Selon le maire de Mykolaïv Oleksandre Sienkevitch, « il y a un énorme trou dans le sol près d’un immeuble résidentiel de trois étages. L’incendie est très grave. » « Au moins cinq immeubles résidentiels ont été endommagés », a par ailleurs indiqué l’édile, ajoutant qu' »environ 15 garages » ont subi des dégâts » à une autre adresse.

« Nous résisterons aux attaques du mal russe »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a partagé une vidéo d’un incendie qui a ravagé la ville d’Odessa, dans le sud de l’Ukraine, après de nouvelles frappes tôt ce jeudi matin. La ville portuaire d’Odessa, à environ 100km de là, a également été touchée, pour la troisième nuit consécutive.

« Les terroristes russes poursuivent leurs tentatives de détruire la vie de notre pays », a cinglé le dirigeant ukrainien, déplorant « des blessés et des morts ». Les autorités locales ne signalent toutefois pas de décès, mais 18 personnes blessées à Mykolaïv et deux personnes hospitalisées à Odessa.

« Mais l’État maléfique n’a pas de missiles plus puissants que notre volonté de sauver des vies, de nous soutenir mutuellement et de vaincre. (…) Ensemble, nous traverserons cette terrible période. Et nous résisterons aux attaques du mal russe », a-t-il poursuivi.