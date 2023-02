« Nous prions pour que notre compatriote, Christian Atsu, soit retrouvé », Nana Akufo-Addo à propos du séisme

Alors que les opérations de recherche et de sauvetage sont toujours en cours, le chef de l’Etat du Ghana Nana Akufo Addo a eu une pensée envers la Turquie et la Syrie tout en souhaitent que Christian Atsu, ancienne star de la Premier League, et « pris au piège » après le tremblement de terre en Turquie, « soit retrouvé sain et sauf ».

L’ancienne star de Chelsea et de Newcastle United, Christian Atsu, fait partie des victimes qui seraient piégées sous les décombres après l’énorme tremblement de terre qui a frappé la Turquie, alors que les opérations de recherche et de sauvetage sont en cours. Sur les réseaux sociaux, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a exprimé ses sentiments à l’endroit de la Turquie et de la Syrie en évoquant son compatriote Christian Atsu.

« Au nom du gouvernement et du peuple ghanéens, je présente mes sincères condoléances aux gouvernements et aux peuples de Turquie et de Syrie pour la dévastation et les pertes tragiques de vies humaines causées par le tremblement de terre de lundi. Que leurs âmes reposent dans une paix parfaite. » a déclaré Nana Akufo-Addo. Et d’ajouter « Nos cœurs et nos prières vont aux survivants, et nous prions pour que notre compatriote ghanéen, Christian Atsu, soit retrouvé sain et sauf. »

Christian Atsu, « pris au piège » dans les décombres

L’ancienne star de Chelsea et de Newcastle United, Christian Atsu, fait partie des victimes qui seraient piégées sous les décombres après l’énorme tremblement de terre qui a frappé la Turquie, alors que les opérations de recherche et de sauvetage sont en cours. L’international ghanéen, qui compte 65 sélections, a rejoint le club de Super Lig Hataysport l’été dernier.

Plusieurs membres de sa nouvelle équipe ont dû être secourus après le tremblement de terre et Atsu ferait partie des personnes toujours portées disparues alors qu’une opération de recherche et de sauvetage est en cours. Le directeur sportif du club, Taner Savut, est également pris au piège alors que les efforts pour les libérer se poursuivent. D’autres footballeurs et sportifs ont été pris dans le chaos.