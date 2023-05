« Nous ne soutenons pas l’homosexualité, et la famille est sacrée pour nous », Recep Erdogan

- Advertisement -

Tout au long de sa campagne le Président Recep Tayyip Erdogan est régulièrement revenue sur la position de la Turquie sur la notion de la famille. Et au soir de sa victoire ce dimanche, il a encore réaffirmé cette position.

Les femmes et la communauté LGBTQ+ sont d’autres groupes vulnérables sur lesquels le résultat des élections pourrait avoir un impact. Erdogan n’a pas caché son opposition aux droits des LGBTQ+, déclarant : « Nous sommes contre les LGBT » et « La famille est sacrée pour nous – une famille forte est synonyme d’une nation forte ».

La communauté LGBTQ en Turquie est inquiète face à une possible montée de l’homophobie dans le pays après la réélection du président Recep Tayyip Erdogan qui a ciblé les membres de cette communauté pendant sa campagne électorale. Le candidat du parti AKP, qui est assuré de rester au pouvoir jusqu’en 2028, a accusé les LGBTQ de menacer les valeurs familiales traditionnelles et les qualifiant de « pervers ». Erdogan a également critiqué le candidat de l’opposition, Kemal Kilicdaroglu, qui s’était engagé à respecter les croyances et les identités de la communauté LGBTQ.

Lors d’un rassemblement à Istanbul pour célébrer sa victoire après le second tour des élections, Erdogan a demandé à la foule si le parti de l’opposition, le CHP, ainsi que le principal groupe pro-kurde, le HDP, soutenaient la cause LGBTQ. Les réponses négatives de la foule ont été applaudies par Erdogan. Le ministre de l’Intérieur d’Erdogan, Suleyman Soylu, a même qualifié les relations homosexuelles de « religion » importée de l’Occident.

