Lors d’un grand rassemblement en Russie pour célébrer le retour dans la fédération, de la Crimée, le président Vladimir Poutine a félicité les militaires russes pour le travail abattu en Ukraine.

Un concert-meeting se tient ce vendredi au stade Loujniki à Moscou, à l’occasion de la Journée du retour de la Crimée et de la ville de Sébastopol au sein de la Russie. La police de Moscou a déclaré que plus de 200 000 personnes se trouvaient dans et autour du stade pour le rassemblement et le concert marquant le huitième anniversaire de l’annexion par la Russie de la péninsule.

C’est à ce rassemblement que le président Vladimir Poutine a pris la parole pour saluer les russes et surtout pour apporter son soutien aux militaires de son armée qui sont au front en Ukraine. « Côte à côte, ils s’entraident et se soutiennent », a déclaré Poutine saluant le courage des soldats russes.

Le président a également évoqué le grand nombre de personnes venues à ce rassemblement qui célèbre la Crimée. « Nous n’avons pas eu une telle unité depuis longtemps », a-t-il ajouté sous les acclamations de la foule.

L’événement comprenait le chanteur bien connu Oleg Gazmanov chantant Made In The USSR, avec les premières lignes « L’Ukraine et la Crimée, la Biélorussie et la Moldavie, c’est tout mon pays ». Alors que Poutine se préparait à monter sur scène, les orateurs l’ont félicité pour sa lutte contre le «nazisme» en Ukraine et pour la sécurité et l’unité de la Russie.

Le président Poutine a ordonné le 24 février, une opération spéciale en Ukraine pour, selon lui, dénazifier le pays et libérer les ukrainiens des mains des néonazies. Depuis, l’Ukraine assure que la guerre n’est pas provoquée et que l’opération russe est une invasion. Les pays occidentaux pensent la même chose et sanctionnent la Russie.