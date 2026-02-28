«Nous donnerons aux États-Unis et à Israël la leçon qu’ils méritent», l’Iran promet des représailles sans précédent

Téhéran a dénoncé une attaque « illégale » menée par Washington et Tel-Aviv et assure que ses forces armées sont prêtes à répondre, faisant redouter une escalade majeure au Moyen-Orient.

L’Iran a promis de faire payer « le prix qu’ils méritent » aux États-Unis et à Israël, alors que les tensions entre les trois pays ont brusquement franchi un nouveau seuil, samedi. Washington et Tel-Aviv ont mené des frappes contre des cibles situées en Iran. Le président américain, Donald Trump, a confirmé le lancement d’une « opération militaire majeure », affirmant qu’elle visait à neutraliser une « menace imminente » attribuée au gouvernement iranien.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a également confirmé la participation de son pays à l’opération. En réponse, Téhéran affirme avoir ciblé cinq bases militaires américaines situées en Arabie saoudite, au Koweït, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis et au Qatar. Dans une déclaration publiée sur le réseau social X, le ministre iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Araghchi, a dénoncé une attaque « non provoquée et illégale ».

